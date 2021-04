Laudisa: “Insigne al Milan? Gli ostacoli economici sono evidenti” | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Carlo Laudisa ha detto la sua riguardo la visita a Casa Milan da parte dell'agente di Insigne

Il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', Carlo Laudisa, ha parlato del possibile trasferimento al Milan di Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Marte. "Il club ha considerato la visita di Vincenzo Pisacane a Casa Milan una semplice visita di cortesia. Io mi chiedo se effettivamente Insigne può essere un obiettivo per il Milan, anche perché in quella zona di campo il Milan è affollato. A meno che non si pensi a un clamoroso scambio con qualche giocatore con il contratto a scadenza, come per esempio Romagnoli. Ma gli ostacoli economici mi sembrano evidenti. Non so se il Milan punti su Lorenzo. I rossoneri hanno un altro problema, cioè il centravanti. Il braccio di ferro con Calhanoglu, Calabria e Romagnoli nasce proprio dal fatto che le richieste oltre i 4 milioni non vengono ascoltate. Ecco perché sono freddino sull'ipotesi di Insigne al Milan". Intanto Hauge svela un retroscena molto interessante su Haaland e il Milan.