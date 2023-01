Laporta: “Superlega potrà diventare realtà nel 2025” | News

Intervistato da Radio Cadena Ser, Joan Laporta ha parlato del progetto Superlega. Queste le dichiarazioni del presidente del Barcellona: "In primavera arriverà la sentenza della Corte di giustizia europea sulla Superlega, per i club avrà la stessa importanza che la legge Bosman ha avuto per i calciatori. Se sarà favorevole potrà diventare realtà nel 2025, altrimenti i passi successivi dipenderanno dalle motivazioni. Vogliamo cambiare il modello di governance. Il progetto è stato approvato dal Real Madrid, dalla Juventus e da altri club che non vogliono ancora uscire allo scoperto. Non avrei accettato di partecipare se non fosse stato aperto. Inizialmente le squadre inglesi non si uniranno, ma più tardi potrebbe esserci una fusione con la Premier League". Milan, sfuma Ziyech? Il Chelsea lo inserisce nel mezzo di un affare.