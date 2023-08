L’agente di Simakan: “Ci sono stati contatti con il Milan. Maldini decisivo”

Badoe Sambague , agente di Mohamed Simakan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'CalcioNapoli24', confermando che c'è stata una trattativa con il Milan e spiegando come questa sia stata importante per il suo assistito. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole dell'agente di Mohamed Simakan

"All'inizio non è stato facile. La svolta è stata quando Paolo Maldini osservandolo ha detto che poteva arrivare ad alti livelli. Ci sono stati contatti con il Milan in passato, era nell'orbita dei rossoneri. Anche l'Inter si era interessata. Napoli? Ora lui è un perno del Lipsia".