La Scala: “Elliott è di passaggio. Ibrahimovic va inserito in un progetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’avvocato Giuseppe La Scala, vicepresidente dell’Assemblea dei Piccoli Azionisti del Milan, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘. Queste le dichiarazioni di La Scala:

Sulle chance di qualificazione Champions del Milan nel 2021: “Il Milan ha ritrovato sicurezza e gioco, ma pensare che questa squadra il prossimo anno andrà in Champions in ciabatte sarebbe un’assurdità. Per continuare bisogna operare sul mercato, con innesti importanti”.

Sul fondo Elliott Management Corporation: “Proprietà di passaggio, queste operazioni tendano ad organizzare una società in modo vantaggioso tra 2 o 3 anni. Questo spiega l’attenzione agli ingaggi ed al contenimento dei costi”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Non pensavo, ma ha dato a questa squadra un valore aggiunto evidente. Adesso va inserito in un progetto dove il Milan cresca ulteriormente, magari con una punta giovane che possa affiancarlo e sostituirlo”. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DELLO SVEDESE >>>

