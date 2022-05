La Russa: “Scudetto? Il Milan vince per il Covid”. Serafini gli risponde a tono

Il politico Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, ha parlato della lotta scudetto e fornisce un'analisi del tutto personale. Luca Serafini non ci sta

Dopo dodici anni lo scudetto verrà assegnato all'ultima giornata. Al Milan , contro il Sassuolo, serve un punto per conquistare il titolo, mentre l' Inter deve vincere contro la Sampdoria e sperare in un passo falso dei rossoneri. Un traguardo che chiuderebbe il cerchio di un percorso fantastico iniziato poco più di due anni fa da Stefano Pioli. C'è però chi non è così d'accordo sulla bontà del lavoro del Milan, ma crede che la vittoria del campionato sarebbe 'merito'... del Coronavirus!

Queste le dichiarazioni del noto politico e tifoso dell'Inter Ignazio La Russa: "I numeri dicono che l'Inter ha due punti in meno perché ha giocato una partita per il Coronavirus in un momento sbagliato. Il Milan vince per il Coronavirus". Luca Serafini, giornalista rossonero, però non ci sta e controbatte con forza a questa tesi. "Sii serio, da un politico una battuta del genere non me la aspetto". Il video parla chiaro.