La rivelazione di Thohir: “Ricomprare l’Inter? La tentazione c’è”

Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, ha parlato della possibilità di ricomprare il club nerazzurro. La tentazione è forte: le dichiarazioni

I tifosi dell'Inter non possono aver dimenticato il suo ex presidente Erick Thohir. La sua carica non viene di certo ricordata come uno dei periodi più brillanti della storia nerazzurra. Eppure l'imprenditore indonesiano non si è arreso all'idea di ritornare in Italia. Nel corso di una diretta YouTube con l'attore Deddy Corbuzier, Thohir ha racontato della tentazione di ricomprare l'Inter visti i suoi noti problemi finanziari. Queste le dichiarazioni: "La tentazione c'è, soprattutto da quando l'Inter ha vinto il campionato. La tentazione c'è di acquistarla di nuovo, soprattutto da quando Conte è andato via. Penso che oggi tutto sia difficile, la pandemia è ancora in corso". Intanto ecco la nostra intervista esclusiva all'allenatore francese: si parla di Maignan