La rivelazione di Ribery: “Un’infezione mi divorava, avrei perso la gamba”

Intervistato da L'Equipe, Frank Ribery ha rivelato un incredibile retroscena sul suo ritiro dal calcio giocato nel 2022. In quel periodo, l'ex fantasista giocava nella Salernitana , in Serie A , ma fu costretto ad annunciare il ritiro a causa di un grave problema al ginocchio: "Il ginocchio ha iniziato a farmi sempre più male. Non mi allenavo più tra una partita e l'altra, ma recuperavo per preservarmi".

Ribery shock: "Avrebbero potuto tagliarmi la gamba". Ecco perché

Ribery sceglie così di operarsi in Austria dove gli viene inserita una placca all'interno del ginocchio. Tuttavia, le cose non migliorano: "Ho avuto una grossa infezione quasi cinque mesi dopo. La placca è stata rimossa. L'infezione mi aveva divorato. Era così grave che avevo dei buchi nella gamba. Avevo lo stafilococco aureo (un batterio che può causare infezioni, ndr). Ho passato dodici giorni in emergenza all'ospedale in Austria. Ero molto spaventato. Avrebbero potuto tagliarmi la gamba".