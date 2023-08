Kvaratskhelia: “Gli errori contro il Milan? Dagli sbagli si impara…”

Khvicha Kvaratskhelia, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli errori in Champions contro il Milan

Le parole di Khvicha Kvaratskhelia

"Se il gol e il rigore che ho sbagliato avrebbero cambiato la storia del Napoli in Europa? Questo non lo sapremo mai. Però dagli sbagli si impara e si migliora. Da quell'episodio ho imparato tanto, ho capito dove posso e devo migliorare. In Champions meritavamo di più ma abbiamo la possibilità di riprovarci nella prossima stagione".