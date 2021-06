Kulusevski: “Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo? Hanno personalità diverse”

Dejan Kulusevski, impegnato oggi agli Europei in Svezia-Ucraina, ha fatto un confronto tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo

Dejan Kulusevski è impegnato in queste settimane agli Europei con la maglia della Svezia. Gli scandinavi sfideranno stasera l'Ucraina di Andriy Shevchenko per un posto nei quarti di finale. Il calciatore della Juventus non ha ancora trovato modo di incidere, prima causa Covid, poi per via di qualche panchina di troppo. Nonostante questo ha messo in mostra le sue qualità anche nei pochi spezzoni concessigli dal C.T. Janne Andersson.