Krunic: “Prossimo tatuaggio? Quando andrò via farò qualcosa sul Milan”

Rade Krunic, centrocampista del Milan, sta già pensando ai prossimi tatuaggi da fare. L'idea è quella di dedicarne uno al club rossonero. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Ho tante idee, vorrei fare forse alla schiena e soprattutto all'altro braccio. Mi piacevano sempre tutte e due le braccia tatuate, ma non volevo fare questa perché non sono spostato e non ho bambini e forse devo lasciare un posto per loro. Mi piacerebbe tatuare qualsiasi trofeo se riusciamo a vincerlo. A parte ho anche l'idea di un tatuaggio che parla del Milan, che per me significa tanto, ma comunque non lo farei mai finché sto qua. Quando andrò via faccio un tatuaggio su cos'è il Milan".