Milan, Krunic: “Chi sa guardare il calcio capisce ciò che faccio in campo”

Rade Krunic, centrocampista del Milan dall'estate 2019, ha parlato a 'SportMediaset' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Krunic ha parlato, per l'occasione, di quello che fa sul terreno di gioco per il Diavolo come, ad esempio, l'assist per l'ultimo gol di Rafael Leão in Milan-Lecce. "Questi sono bei momenti, quando fai gol o quando fai l'assist sei più soddisfatto. La gente che non segue molto le partite vede solo questo ma chi sa guardare il calcio riesce a capire cosa io stia facendo in campo e cosa stia facendo per i miei compagni. Quando mi dicono che sono un giocatore intelligente sono soddisfatto".