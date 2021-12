Krunic: “Lo dico col cuore: il mio sogno è stato sempre il Milan” | News

Rade Krunic ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nel nuovo format 'Under My Skin' in cui ha parlato proprio del club

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' nel format 'Under My Skin', Rade Krunic ha parlato dei suoi tatuaggi e, in particolar modo, ha spiegato cosa significhi il Milan per lui. Queste le parole del centrocampista rossonero: "Tutti i giocatori quando cambiano squadra dicono che il club dove vanno è stato sempre il sogno. I tifosi non ci credono, ma davvero il mio sogno è stato sempre il Milan e quindi per me davvero significa tanto. Quando dico questo lo dico con il cuore. Sono i colori che mi piacevano da sempre e li ho fatti prima di venire qua. Può essere il mio destino".