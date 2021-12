Krunic: “Ho un tatuaggio di Joker perché mi piace come si presenta”

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato ai canali ufficiali del Milan dei suoi tatuaggi e dei loro significati

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' nel format 'Under My Skin', Rade Krunic ha parlato dei suoi tatuaggi. Queste le parole del centrocampista rossonero: "Tutti significano qualcosa. Soprattutto all'inizio non potevo fare tatuaggi che non significassero nulla. Ne ho fatto una alla volta, adesso sono diventati abbastanza. Ho Joker, forse fuori dal mio stile, l'ho fatto solo perché mi piace lui come si presenta, non se ne frega delle cose. Si vive una volta sola e basta".