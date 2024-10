Kroos, parole al miele per Ancelotti: “Tecnico molto speciale, con lui…”

Intervistato da Marca, Toni Kroos ha parlato del suo ritiro dal calcio giocato e di Carlo Ancelotti, suo ultimo tecnico con il Real Madrid: "È stato difficile dirlo a Carlo, perché mi aspettava e perché avevamo e abbiamo un ottimo rapporto. È stato il mio primo allenatore a Madrid e non è stato facile dirglielo, ma tutto nella vita ha una fine. Sapevo che Ancelotti non si sarebbe arrabbiato, ma che sarebbe stato un po’ triste. Non è stato un momento facile neanche per me, è stato molto speciale".