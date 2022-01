Kovacevic: “Milan, Lazetic ricorda Ibra: ha stoffa da potenziale big”

Darko Kovacevic, ex attaccante di Juventus e Lazio, ha parlato di Marko Lazetic, ultimo acquisto del Milan: le sue dichiarazioni odierne

Daniele Triolo

Darko Kovacevic, ex attaccante di Juventus e Lazio in Serie A, ha parlato di Marko Lazetic, recente acquisto del Milan in questo calciomercato invernale, in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le dichiarazioni integrali di Kovacevic.

Sulla scelta del Milan di prendere Lazetic: "Un grande affare, che presto potrà diventare un grandissimo acquisto. L'ho visto giocare più volte, sia con il club sia con la Serbia Under 19 e vi garantisco che il Milan ha messo le mani su un talento vero, un calciatore dal potenziale molto alto".

Sulle caratteristiche tecniche di Lazetic: "È una prima punta ben strutturata fisicamente, con un'ottima tecnica. Senso del gol, intuizioni per i compagni, capacità di creare occasioni. Marko è molto dotato, ma il futuro dovrà costruirselo a partire da adesso. Dovrà sfruttare l'occasione di lavorare in un grande club come il Milan per maturare e migliorare tatticamente. Ha tutto per diventare il titolare del futuro".

Sui paragoni con Dusan Vlahovic: "Io lo avvicinerei più a Zlatan Ibrahimovic. So che è un paragone ancora più pesante, ma per caratteristiche mi ricorda più Zlatan. Alto, ma agilissimo e capace di fare grandi cose dal punto di vista tecnico. Certo, ha 18 anni ed è presto per poter dire se raggiungerà certi livelli, ma il fatto che il Milan abbia puntato su di lui è indicativo. La stoffa è quella del potenziale big".

Sul salto in un top club a soli 18 anni: "Dejan Stankovic, suo allenatore alla Stella Rossa, arrivò alla Lazio a 19 anni. Lo stesso Vlahovic fu ingaggiato dalla Fiorentina a 18 anni. I grandi giocatori reggono la pressione anche da giovanissimi. Sapevo che Lazetic sarebbe finito in un club di primissima fascia, era solo questione di tempo. Il Milan è stato bravissimo ad anticipare gli altri, ora tocca a lui dimostrare di essere pronto per una big e per la Serie A. Io penso che sia arrivato nel posto giusto".

Sulla concorrenza di Ibra e Olivier Giroud nel Milan: "Lazetic potrà imparare tantissimo da campioni con così tanta esperienza. Accanto a loro migliorerà. Lavorerà con Stefano Pioli, uno degli allenatori più bravi a valorizzare i giovani in Italia ed a scegliere il momento giusto per lanciarli. Avrà alle spalle una società che sa riconoscere i talenti ed aspettarli. Mi piace la loro filosofia, squadre come RB Lipsia e RB Salisburgo hanno dimostrato che si può fare strada puntando sugli Under 25. Il Milan ha alzato il livello: investe sui profili verdi e lotta per lo Scudetto".

Sul campionato di Serie A e la lotta tra Inter e Milan: "L'Inter ha accumulato un buon vantaggio e Simone Inzaghi, con cui ho giocato nella Lazio, fa giocare molto bene la squadra. Aspetterei, però, a trarre conclusioni. In questa stagione vedo grande equilibrio ovunque: in Italia come nella Liga e in Premier League. E poi a febbraio c'è il derby, no?".

Su quando potranno scontrarsi Lazetic e Vlahovic in un Milan-Juventus: "Se Marko saprà andare veloce come ha fatto Dusan, succederà molto presto. Io me lo auguro".

Sui consigli da dare a Lazetic per ambientarsi in Italia: "Impari velocemente la lingua. Anche in questo caso basterà seguire i colleghi più grandi. Da Ibra ad Ante Rebic, gli insegnanti al Milan non mancano ...". Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

