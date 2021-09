Klose: “Trombosi? Ora è tutto apposto. Adesso sono in grado di fare tutto”

Miroslav Klose, ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio, è tornato a parlare dopo essere stato colpito da una trombosi: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Kicker', Miroslav Klose è tornato a parlare dopo essere stato colpito da una trombosi. Queste le parole dell'ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio. "Ora è tutto a posto, non sento più niente e da un mese e mezzo sono in grado di fare tutto: calcio, tennis, corsa. I medici mi hanno dato il via libera. Da giocatore sono salito gradino dopo gradino, dal basso verso l'alto ed è così che voglio approcciarmi come allenatore".