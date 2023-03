Klose: “Sono felice di avere Lazetic, vedo brillare il suo talento”

Il tecnico dell'Altach Miroslav Klose ha parlato in conferenza stampa delle qualità di Marko Lazetic, attaccante in prestito dal Milan

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Altach Miroslav Klose ha parlato anche di Marko Lazetic, attaccante in prestito dal Milan. L'ex Lazio si è dichiarato contento di avere in squadra un giocatore come il serbo, di cui riconosce il talento cristallino. Di seguito le sue parole.