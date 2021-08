Kjaer: “Tomori è migliorato molto. Ora deve imparare l’italiano”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato di Fikayo Tomori, compagno di reparto in retroguardia, riscattato in estate dal Chelsea

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato una bella e lunga intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Interrogato su come si trovi a giocare, nel centro della retroguardia rossonera, con Fikayo Tomori, Kjaer ha commentato così. «È migliorato molto, tatticamente e come personalità. Ora deve imparare l’italiano». Leggi qui l'intervista integrale del difensore del Milan >>>