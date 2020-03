Kjaer sul Genoa: “Partita difficile, occhio alle punizione di Schone…”

ULTIME NEWS MILAN – Simon Kjaer, ai microfoni di Milan Tv, ha evidenziato le insidie che la gara contro il Genoa potrebbe offrire, una in particolare. Ecco quale: “Sarà una partita difficile perché loro si devono salvare. Non è una squadra facile contro cui giocare, si compattano molto bene dietro. Io conosco i giocatori danesi che giocano là molto bene. Non dobbiamo concedere punizioni stupide da fuori area, perchè Schone le batte molto bene. Poi hanno giocatori di qualità, ma dobbiamo vincere, non ci sono dubbi o alternative”. Anche Asmir Begovic ha parlato al canale tematico rossonero: ecco cosa ha detto, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android