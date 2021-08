Kjaer: “Scudetto? Il Milan ha il dovere di puntare al massimo”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato delle ambizioni stagionali della squadra rossonera. Inter e Juventus davanti, però ...

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato una bella e lunga intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Interrogato su che squadra sarà in questa stagione 2021-2022 che sta per cominciare, Kjaer ha detto: «La continuità ci sarà d’aiuto, ma stiamo lavorando per crescere ulteriormente. Siamo diventati più imprevedibili, più difficili da affrontare».