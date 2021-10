Kjaer: “Quando arrivai mancava fiducia. Ora siamo i più forti d’Italia”

Simon Kjaer, che ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 2024, ha ricordato i suoi primi momenti in rossonero nel gennaio 2020

Simon Kjaer, difensore del Milan che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando del suo arrivo al Milan, nel gennaio 2020, Kjaer ha ricordato: "Quando sono venuto, c'erano delle cose difficili. Era un gruppo sempre con tanta qualità, però mancava un po' di fiducia di fare ciò che siamo capaci di fare. Il percorso che abbiamo fatto come gruppo è la cosa che mi rende più orgoglioso, perché siamo diventati la squadra al momento più forte d'Italia in questo momento. E anche l'anno scorso abbiamo fatto bene".