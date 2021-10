Calciomercato Milan – Kjaer ha rinnovato: “Voglio vincere un trofeo”

Simon Kjaer ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024. Soddisfatto il desiderio del danese di restare in rossonero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Simon Kjaer, che ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2024. Il difensore danese, classe 1989, ha prolungato dunque il suo contratto con il Diavolo, che era in scadenza al termine di questa stagione. Con la soddisfazione totale di tutte le parti in causa. Ingaggio adeguato da 1,2 a 1,5 milioni di euro netti all'anno.

La strategia del Milan di Elliott è chiara: bisogna puntare su giovani di talento e dal sicuro avvenire. All'interno di questa filosofia, però, ci sono delle eccezioni. Serve, infatti, chi indirizzi i ragazzi verso la strada del successo. E Kjaer, uno dei pochi ultratrentenni della rosa rossonera, è uno di questi.

Il contratto di Kjaer è stato esteso non di una, bensì di due stagioni: resterà, pertanto, fino ai 34 anni e forse anche oltre. Un premio meritato, quello per il difensore che, nel gennaio 2020, il Milan prelevò dal Siviglia dopo che il danese aveva disputato dei mesi non propriamente memorabili in prestito nella fila dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Mister Stefano Pioli ne ha fatto subito il leader del suo Milan con Zlatan Ibrahimovic e Kjaer ha strabiliato tutti. Da qui, prima il riscatto definitivo (3,5 milioni di euro) dopo il periodo di prestito e quindi la titolarità indiscussa al fianco di Alessio Romagnoli prima e Fikayo Tomori poi. Ha già collezionato 66 presenze in rossonero e vuole totalizzarne ancora molte di più.

Ai canali ufficiali del Milan, Kjaer ha subito detto come il suo desiderio sia quello di vincere un trofeo con i rossoneri prima che termini il suo nuovo contratto e che darà il massimo, così come i suoi compagni di squadra, per far sì che ciò accada. Magari già quest'anno in Serie A. La società si augura che il rinnovo di Kjaer, intanto, faccia da apripista per quelli di Theo Hernández e Ismaël Bennacer. Milan, si pesca in Serie A il sostituto di Kessié? Le ultime >>>