Kjaer: “Pioli? La mia fortuna. Nessuno mi aveva mai messo così a mio agio”

NEWS MILAN – Il difensore danese del Milan Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: ecco le sue dichiarazioni tra presente, passato e futuro.

L’ex centrale dell’Atalanta ha parlato anche del suo rapporto con Stefano Pioli: “Trovare un allenatore come Pioli è stata la mia fortuna. Mi ha messo nelle condizioni migliori per poter giocare subito. Mi ha parlato, mi ha chiesto cosa mi piaceva e mi ha chiesto anche consigli su delle cose. Sono stato in tante società nella mia carriera, ma devo ammettere che nessuno mi aveva mai messo così a mio agio”. Intanto, anche Caldara ha parlato nei giorni scorsi: ecco la sua volontà sul futuro>>>

