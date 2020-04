Caldara: “Milan? Ancora mi brucia, ma gli dirò sempre grazie”

NEWS MILAN – L’ex difensore centrale del Milan, oggi all’Atalanta, Mattia Caldara ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta: ecco le parole sui rossoneri.

Cosa non ha funzionato al Milan?

“Per la prima volta non sono riuscito a ripagare la fiducia di un club, ad esprimermi a certi livelli. Mi brucia molto, è stata una sconfitta. Ci penso ancora, ma so che devo accantonarla, un anno e mezzo così difficile è stato già abbastanza. Al Milan dirò sempre grazie, se non ha funzionato la colpa è solo mia. Riscatto? Ora spero di fare di tutto per ripagare la fiducia dell’Atalanta”. Questa, invece, la verità su Werner al Milan>>>

