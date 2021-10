Kjaer: “Ottimo rapporto con Pioli. È sempre presente e dà il massimo”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato del tecnico rossonero Stefano Pioli in un'intervista esclusiva ai canali ufficiali del club

"Ho sempre parlato bene del mister, ho un ottimo rapporto con il mister. Mi lascia fare il mio lavoro, ha tanta fiducia in me. Mi dà la possibilità di dare il massimo per la squadra e per me stesso. Non lo conoscevo tanto prima di arrivare qui, però il suo impatto del giorno è sempre con un sorriso, ti chiede sempre come stai. Mi piace il suo carattere, il suo modo di essere, come leader, come nostro mister".