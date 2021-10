Kjaer: “Milan, per me il club più grande del mondo. Vivo un sogno”

Simon Kjaer, difensore del Milan, è molto orgoglioso di aver prolungato la sua esperienza in rossonero. Le sue dichiarazioni d'amore

Simon Kjaer, difensore del Milan che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando di cosa significhi, per lui, giocare per i rossoneri, Kjaer ha commentato: "Per me è sempre stato il club più grande del mondo per me. Per la storia che il Milan ha, per i difensori che hanno giocato qui. Sto vivendo un sogno ogni giorno, sono pronto per fare il mio meglio ogni giorno. Ho prolungato fino al 2024, spero nel frattempo di aver vinto qualcosa prima che io vada via". Milan, si pesca in Serie A il sostituto di Kessié? Le ultime >>>