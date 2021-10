Kjaer: “Milan, non c’è altro posto dove vorrei stare. Sto troppo bene”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato a 'Milan TV' delle sue sensazioni dopo il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2024

Simon Kjaer, difensore del Milan che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando delle sue sensazioni dopo il prolungamento del suo contratto, Kjaer ha dichiarato: "Ho detto dall'inizio che sono venuto qui per impegnarmi, per dare un impatto e dare una mano a tutti. L'opportunità per rimanere qui al Milan è un sogno. Non c'è un altro posto dove io vorrei stare. Sto troppo bene qui. Il percorso fatto qui da quando sono arrivato, con il mister e tutti, è stato molto speciale per me. Ma lo è anche per la mia famiglia stare qui a Milano. Sono molto orgoglioso di essere qui".