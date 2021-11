Kjaer: “Mi piacerebbe finire al Milan gli ultimi anni della mia carriera” | News

Nel corso di un'intervista, Simon Kjaer ha anche rivelato di voler terminare la sua carriera da calciatore indossando la maglia del Milan

Intervenuto ai microfoni del sito web 'simonkjaergifs.com', Simon Kjaer non ha nascosto il suo desiderio di voler terminare la carriera da giocatore al Milan. Queste le sue parole. “Mi piacerebbe molto finire al Milan gli ultimi anni della mia carriera da calciatore. Ma nel calcio anche imparato che non devo farmi troppe aspettative e non posso fare troppi progetti. Non c'è dubbio che se dipendesse da me, vorrei finire la mia carriera a Milano, nel Milan. Se è nel 2024, 2025, 2026, 2027 non lo so, ma sento che finché avrò ancora quella fame che ho ora, qualcosa posso dare. Quando arriveranno i giovani e prenderanno definitivamente il mio posto, allora li sarà giunto il momento di fermarmi”. Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.