Kjaer: “Maldini è il più grande difensore che c’è stato nel calcio”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato del suo rapporto con Paolo Maldini: "Dà un grande impatto alla società ed al gruppo"

Simon Kjaer, difensore del Milan che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando di Paolo Maldini, direttore tecnico del club rossonero, Kjaer ha commentato: "Ho un buon rapporto con Paolo, è una grande persona. Per me forse il più grande difensore che c'è stato nel calcio. Poter fare un percorso di altri due anni, dopo questa stagione, mi rende sono orgoglioso. Paolo dà un grande impatto alla società, al gruppo, e noi proveremo a fare di più". Milan, si pesca in Serie A il sostituto di Kessié? Le ultime >>>