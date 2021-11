Kjaer: “Il Milan è la soluzione perfetta per me” | News

Simon Kjaer, difensore centrale rossonero, nell'intervista rilasciata al 'simonkjaergifs.com' ha parlato del suo futuro al Milan

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, ha rilasciato una lunga intervista al sito web 'simonkjaergifs.com'. Kjaer ha parlato del suo futuro in rossonero: "Non c'è altro posto dove preferirei essere in questo momento, la soluzione perfetta per me, mia moglie e i miei figli, nel paese che mi piace di più. Il calcio italiano ora è più dinamico con un aspetto tattico che ovviamente mi piace essendo un difensore. Non avrei mai potuto scrivere pezzi così importanti della mia carriera se non fossi arrivato al Milan. Potrei finire dicendo che posso giocare altri 5 anni, ma vediamo, poi finalmente andrò in pensione".