Kjaer: “Ibrahimovic vuole sempre vincere. Basta la sua presenza per caricarci”

NEWS MILAN – Il difensore danese del Milan Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: ecco le sue dichiarazioni tra presente, passato e futuro.

L’ex centrale di Siviglia, Wolfsburg e Atalanta tra le altre ha parlato anche della presenza all’interno dello spogliatoio di un calciatore come Zlatan Ibrahimovic: “Zlatan dà tanto. E’ un grande campione che ha vinto quasi tutto, con la sua presenza dà mentalmente la carica a tutta la squadra. E’ una persona che anche in allenamento vuole sempre vincere. Ha il suo stile e la sua voglia di non arrendersi mai è impressionante”, ha detto il danese.

