Kjaer: “Ibrahimovic cambia le squadre da solo. Ora serve un altro step”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, esperto attaccante del Diavolo e della sua importanza in squadra

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato una bella e lunga intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Interrogato sull'importanza che riveste Zlatan Ibrahimovic nella squadra rossonera, Kjaer ha commentato: «Lui cambia le squadre da solo. Tutti insieme abbiamo iniziato un percorso. Ma non è ancora finita, ora serve un altro step». Leggi qui l'intervista integrale al difensore del Milan >>>