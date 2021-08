Kjaer: “Giroud? Grande attaccante: farà la differenza” (Video)

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato al canale tematico del club rossonero. Della Serie A, del gioco rossonero e di Olivier Giroud

Simon Kjaer , difensore del Milan , ha rilasciato ieri una bella intervista al canale tematico rossonero, 'Milan TV'. Dichiarazioni importanti, riprese da 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Kjaer si è soffermato, da subito, su Sampdoria-Milan , debutto dei rossoneri di Stefano Pioli nella Serie A 2021-2022 , partita in programma lunedì 23 agosto alle ore 20:45 a 'Marassi'.

Sul campionato che per cominciare, Kjaer ha detto: "Sarà bello, sono curioso per come possiamo migliorare a livello di squadra. Siamo un buon gruppo con un buono spirito. Un gruppo che sta fisicamente e mentalmente bene. Abbiamo migliorato alcuni aspetti di gioco rispetto allo scorso anno. Lavoriamo ogni giorno per questo".