Kjaer: “Capitano del Milan? È Romagnoli: fra noi sintonia e sportività”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato una bella e lunga intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Interrogato sulla voglia che hanno tanti tifosi rossoneri di vederlo indossare, in questa stagione, la fascia di capitano, Kjaer ha sottolineato: «Un capitano ce l’abbiamo già e si chiama Alessio Romagnoli. Fra noi c’è grande sintonia e sportività. Non m’interessa la fascia. Io do il massimo sempre e comunque». Leggi qui l'intervista integrale del difensore del Milan >>>