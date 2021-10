Kjaer: “Amo il Milan. Mi piacerebbe finire qui la mia carriera” / News

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'CBS Sports'. Queste tutte le dichiarazioni

Renato Panno

Queste tutte le dichiarazioni: "Sono molto felice. È un grande segnale da parte del club che anche loro siano contenti del mio lavoro e dei nostri progressi. Io e la mia famiglia siamo felici a Milano. Sono molto contento della squadra. Siamo a buon punto. Ho detto quando sono arrivato che mi piacerebbe finire la mia carriera qui. Questo è stato un grande passo. Vedremo tra qualche anno. Sono molto, molto contento del nuovo accordo. Stavo parlando con il mio agente l'altro giorno quando abbiamo prolungato il contratto ho detto che se avessi potuto scrivere la mia carriera e giocare per tutto il tempo nel Milan, allora forse, forse l'avrei cambiato".

Sul rinnovo: "Con questo nuovo accordo, sarò qui da quattro anni e mezzo. Chissà, forse di più. Con tutta l'esperienza delle culture degli altri paesi, non lo cambierei per niente, ma sono molto, molto felice in questo momento. È un onore e un grande privilegio per me. Niente ti viene regalato. Quello che hai messo, ti viene restituito. È anche un riflesso dei nostri progressi come squadra e del mio livello individuale. Prendo questi due anni in più come un grande complimento. Il club sa anche che non mi tirerò indietro e non mi rilasserò, conoscono la mia mentalità".

Sul Milan: "Amo il Milan. Ha tutto. Siamo vicini alle montagne e al mare. Gli aeroporti lo rendono molto internazionale per me, mia moglie e i miei figli. Amo la cultura italiana. Assolutamente il posto migliore in cui sono stato. Abbiamo tutto ciò che abbiamo bisogno. Sono anche nel club dei miei sogni, quindi come potrei lamentarmi di qualcosa? Sono così grato di essere qui".

Sul miglioramento rispetto all'anno scorso: "Siamo migliorati molto rispetto allo scorso anno. Penso che siamo stati primi anche a fine dicembre. Finora 28 punti su 30 sono tanti ed è stato un ottimo inizio. Penso che siamo cresciuti come squadra. Le partite che abbiamo pareggiato l'anno scorso stiamo vincendo e stiamo vincendo anche quando non giochiamo così bene. Siamo stati difficili da battere e abbiamo dimostrato maturità in quello che è un grande passo. Con gli acquisti della scorsa estate siamo cresciuti e abbiamo aggiunto qualità alla rosa. Certo, ora stiamo lottando per il titolo, ma ho anche ha detto all'inizio della stagione che dovevamo migliorare il secondo posto l'anno scorso. Questo lascia solo un posto dove andare".

Sul Napoli: "Il Napoli sembra molto, molto forte. Sono molto dinamici e giocano un ottimo calcio. Penso che sia ancora all'inizio della stagione perché ci sono così tante cose che possono avere un impatto su un'intera stagione. Se hai il Covid o infortuni puoi perdere sei o sette partite cruciali".

Sul campionato di quest'anno: "Penso che ci siano così tante squadre, soprattutto quest'anno, che sono più o meno allo stesso livello. Riguarda un po' le circostanze di cui abbiamo discusso prima, ma è fantastico. Ti tiene in punta di piedi ogni partita per essere competitivo per tutto il tempo. I piccoli dettagli possono fare la differenza. È emozionante per le persone all'esterno ma anche per noi far parte di una stagione del genere".

Su Leao: "Rafa ha così tante qualità e potenziale che penso che lo abbiamo visto crescere molto in questa stagione. Deve migliorare ancora ed essere decisivo per la squadra in ogni partita, ma penso che sia migliorato e sembra che la sua testa sia più a posto. Cerchiamo di aiutarlo a spingere, ma spetta a Rafa alla fine della giornata. Ha delle qualità che non abbiamo visto spesso. Se riuscirà a essere più costante di quanto non sia già stato, farà una grande figura in futuro".