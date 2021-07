Kessié: “Rigori? Ibrahimovic prima scelta. E se non la sente …”

Franck Kessié ha parlato di chi tirerà, tra lui e Zlatan Ibrahimovic, i calci di rigore in questa stagione nel Milan: le sue dichiarazioni

Franck Kessié, centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su chi batterà i calci di rigore in questa stagione tra lui e Zlatan Ibrahimovic, Kessié ha commentato: "La prima scelta tocca a lui. È un attaccante, ha bisogno di far gol come io di correre. Quindi, se lui vuole batterli, va bene così. Se invece non se la sente, allora io non mi tiro indietro ...". Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.