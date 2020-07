Kessie pensa già a Milan-Bologna: “Servirà il 150% per vincere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La normalità, a questo Milan, non può bastare. È finito da quasi 10 anni il periodo in cui bastava solo nome “AC Milan” per vincere le partite. E qualcuno negli anni non lo ha capito, e forse ancora oggi non è molto chiaro. Franck Kessie lo sa bene, e nelle ultime prestazioni si è visto un altro giocatore, completamente.

Personalmente mi va di segnalare queste sue parole, rilasciate a Milan TV, in vista di Milan-Bologna di sabato sera: “Una gara molto difficile, dobbiamo dare il 150% per raccogliere i tre punti”. Cosa c’è di strano in queste dichiarazioni? Beh, fondamentalmente niente. Ma finalmente, a differenza di altri mesi-anni, nelle dichiarazioni non si sente “daremo il massimo” o “daremo il 100%”. No, qui serve qualcosa di più, per vincere e dimostrare di meritare di poter indossare la maglia più bella e gloriosa al mondo.

E speriamo che questo trend di vittorie e belle prestazioni non si arresti, continui da qui al 2 agosto e oltre, senza dimenticare che da settembre partirà il progetto più ambizioso (e probabilmente più complicato) della storia recente del Milan.

