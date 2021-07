Kessié: “Orgoglioso di aver scelto il Milan: voglio restare per sempre”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, fa chiarezza sulla questione del rinnovo del contratto. Vuole legarsi a vita ai colori rossoneri

Franck Kessié, centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su cosa ne sarà del suo futuro professionale, Kessié ha commentato quanto segue. Per la felicità dei tifosi rossoneri.