Kessié: “Olimpiadi, voglio lasciare il segno con la Costa d’Avorio”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, è alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio. E vuole andare fino in fondo. Le sue parole

Franck Kessié, centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sulla sua esperienza ai Giochi Olimpici (finora 4 punti in 2 gare per gli 'Elefanti' ivoriani), Kessié ha commentato quanto segue.