Kessié: 'Non sono andato in Arabia per i soldi. Spero che al Milan ...'

Franck Kessié , ex centrocampista del Milan oggi in forza all' Al-Ahli , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'SuperSport', soffermandosi anche sul proprio futuro e sulla scelta di andare a giocare in Arabia Saudita. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Ex Milan, Kessié tuona: "Non sono qui per i soldi". E sul futuro ...

Su come spera di ispirare i giovani: "Voglio dire loro che si può partire da zero per diventare eroi. Molti conoscono il mio percorso, alcuni lo hanno persino vissuto insieme a me, all'inizio. Sono testimoni della mia evoluzione e li ringrazio. Questo libro è per questi giovani che dubitano, che esitano... Dice loro: credete in voi stessi, siate coraggiosi! Prego che un giovane di Yopougon o Koumassi possa un giorno ritrovarsi al Barcellona o al Milan. È possibile. La mia storia è difficile, proviene da un ambiente familiare modesto, ma dimostra che nulla è impossibile".