Kessié: “Milan, presto mi avrai per tutto il tempo che vorrai”

Franck Kessié giura fedeltà al Milan e si prepara a rinnovare il contratto. Per la gioia di tutti i tifosi rossoneri in trepida attesa

Franck Kessié, centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su quando potrà avvenire la tanto sospirata elezione a 'Presidente a vita' dei rossoneri, Kessié ha commentato quanto segue."Presto, molto presto. Ma non troppo: voglio andare avanti il più possibile nel torneo Olimpico. Al termine, il Milan mi avrà per tutto il tempo che vorrà". Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.