Kessié: “Donnarumma e Calhanoglu? Sono arrivati giocatori da Milan”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato degli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu alla maglia rossonera

Franck Kessié , centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio , ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su cosa ne pensasse degli addi ai rossoneri di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu , Kessié ha commentato quanto segue.

"Dispiace, ovvio. Abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita. E poi Gigio in questo momento è il portiere più forte del mondo. Ma io non posso entrare nelle decisioni di altre persone, comando solo per me. Mi dispiace molto, ma sono arrivati nuovi giocatori importanti. Da Milan". Leggi qui l'intervista integrale del centrocampista ivoriano >>>