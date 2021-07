Kessié: “Champions, saremo all’altezza del nome del Milan in Europa”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, non vede l'ora di debuttare in Champions League indossando la maglia rossonera. Le sue dichiarazioni

Franck Kessié, centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su cosa significherà disputare la Champions League con il Diavolo, Kessié ha commentato: "L'abbiamo voluta ad ogni costo ed ottenuta con merito. Ora dobbiamo essere all'altezza del nome che ha il Milan in Europa. Non deluderemo". Leggi qui l'intervista integrale del centrocampista ivoriano >>>