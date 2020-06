MILAN NEWS – Franck Kessie, centrocampista classe 1996 del Milan, ha espresso la sua gioia per essere un giocatore rossonero. Le sue parole ai microfoni di ‘Milan Tv’: “Ho fatto tre anni qui, mi sento a casa e sono contento di essere qui. Dobbiamo lottare per portare la squadra già in altro possibile”.

