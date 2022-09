Kerkez: “Ero felice al Milan. Da Theo ho imparato tutto ciò che potevo”

Milos Kerkez, ex difensore del Milan, oggi all'AZ Alkmaar, ha parlato della sua esperienza in maglia rossonera. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Milos Kerkez, classe 2003, ex terzino sinistro del Milan Primavera, oggi all'AZ Alkmaar nel massimo campionato olandese, ha parlato della sua esperienza in maglia rossonera. Ecco le dichiarazioni del Nazionale ungherese a 'TuttoMercatoWeb'.

Ex Milan, le dichiarazioni di Kerkez a 'TMW'

Sul suo approdo in Eredivisie: "Ho trovato la mia fortuna. E' un campionato molto intenso, offensivo, credo sia il giusto trampolino di lancio per poi trasferirsi in un campionato più competitivo".

Sul suo recente passato nel Milan: "Quello italiano è uno dei campionati più importanti al mondo. Non ho giocato in Prima Squadra, è vero, ma per me è stato importantissimo andare al Milan e allenarmi con i giocatori del Milan. E' una grande squadra, ero molto felice lì e ho imparato tanto. Mi sono allenato con la Prima Squadra e ho giocato con la Primavera, è stato fantastico".

Su Theo Hernández: "Lui è il migliore in quel ruolo, è il mio preferito. In ogni allenamento l'ho osservato con grande attenzione, ho imparato tutto ciò che potevo. Da lui e non solo: il Milan ha tanti big e, ripeto, è stato un onore aver fatto parte della famiglia rossonera".

Su Ungheria-Italia di Nations League: "Sappiamo che l'Italia è una squadra forte con un'eccellente tattica di gioco, sia in attacco che in difesa. Ma noi non saremo da meno, ci faremo trovare pronti al 100%. Daremo tutto anche grazie al supporto dei nostri tifosi".

Sul suo momento: "Sono onorato per l'opportunità che mi ha dato il C.T. Marco Rossi. Mi ha reso davvero felice, è una grande opportunità".