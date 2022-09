Kerkez: “A Maldini non puoi dire no. Theo mi ha insegnato molto”

Le dichiarazioni relative al suo passato rossonero dell'ex terzino del Milan, Milos Kerkez, rilasciate ai microfoni di Scouted Football.

Donato Boccadifuoco

Intervistato da Scouted Football, l'ex terzino del Milan, ora in forza all'Az Alkmaar, Milos Kerkez, ha ripercorso quella che è stata la sua (breve) carriera in maglia rossonera.

Le parole di Kerkez sulla sua esperienza al Milan

"Due giorni prima che aprisse la finestra di mercato Maldini mi chiamò: e quando Maldini ti chiama... Ovviamente sono andato al Milan: un grande club al quale non puoi dire di no. In ogni paese il calcio è diverso: in Ungheria è più fisico, in Italia è più tattico mentre in Olanda è più rapido".

"Allenarsi con la prima squadra del Milan è stato pazzesco. Ibrahimovic, Theo Hernandez e Leao prima li vedevo solo in tv mentre ora mi stavo allenando con loro, incredibile! Mi allenavo duramente perché volevo mettermi alla prova e dimostrare al mister che potevo far parte della squadra. A proposito di Theo Hernandez, l'ho studiato e lo studio ancora: mi ha insegnato molto".

"Sinceramente mi aspettavo di avere una possibilità di giocare in prima squadra ma purtroppo non è andata così. Capisco comunque che è difficile avere delle possibilità in un club così grande ma forse una chance l'avrei meritata. Avevo delle offerte di prestito ma io volevo trasferirmi a titolo definitivo perché essere in prestito è sempre un rischio. Non è stato facile andar via anche perché il Milan non aveva intenzione di lasciarmi andare così facilmente".