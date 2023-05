Kerkez: “Mi chiamò Maldini, al Milan un’esperienza indimenticabile”

Intervistato dai microfoni di Marca, noto quotidiano sportivo spagnolo, il terzino Milos Kerkez, ha parlato del suo trascorso al Milan e della chiamata di Paolo Maldini: "Quando un grande club come il Milan ti cerca, non sono molte le persone che possono dire di no. Ho ricevuto una telefonata direttamente da Paolo Maldini: la decisione è stata molto semplice e l'ho presa insieme a mio padre. Stavo facendo bene, ho avuto tante opportunità di allenarmi con la prima squadra, ed è stata un'esperienza indimenticabile".