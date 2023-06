Roy Keane: “Finale di Champions? Il City vincerà e farà il Treble”

Intervistato dai microfoni del Sunday World, Roy Keane ha parlato in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City

Intervistato dai microfoni del Sunday World, noto quotidiano irlandese, l'ex stella del Manchester United, Roy Keane, ha parlato in vista della finale di Champions League tra l'Inter e il Manchester City: "Ora hanno un’intera settimana di preparazione prima della partita contro l’Inter che ha perso 12 partite in campionato. Il Manchester City è grande favorito per la vittoria".