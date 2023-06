Kalulu: “Sassuolo-Milan? Non c’era più tensione del solito” | News

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato nel corso di un'intervista per 'Rivista Undici' del match scudetto contro il Sassuolo

Intervistato da 'Rivista Undici', Pierre Kalulu ha parlato, tra le altre cose (qui l'intervista completa), della partita scudetto contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni: "A essere sincero non avevamo paura prima di Sassuolo-Milan. C'era un po' quell'adrenalina di sempre, quella che hai prima di ogni partita, ma sapevamo di aver lavorato bene durante la settimana e durante tutta la stagione ed eravamo tranquilli. Non c'era più tensione del solito".