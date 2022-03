Kalulu: “Ho capito l’importanza di essere al Milan” (VIDEO)

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole del calciatore francese

Salvatore Cantone

Pierre Kalulu, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto: "La vittoria di Napoli? Fa veramente piacere perché era una partita difficile contro un avversario forte. È ancora più importante perché sono un nostro avversario diretto in classifica".

Sul giocare al Milan: "Ho capito l’importanza di questa maglia, di questa squadra, della storia di questo club. Prima la conoscevo ma non del tutto. Ora so l’importanza che ha questa squadra in Italia e nel mondo. Ho imparato quanto è importante lavorare tutti i giorni per essere migliori e competitivi in tutte le partite. Bisogna essere sempre pronti",

Sull'essere difensore: "Ho imparato ad essere un difensore moderno da piccolo. Quando ero al Lione il nostro allenatore e tutto il club mi hanno preparato ad essere bravo in tutto: tecnicamente, col pallone, in velocità, con la vista, col gioco. Non ho mai avuto sempre lo stesso ruolo. Prima centrale, poi terzino e poi ancora un altro ruolo. Così so giocare in tutti i ruoli della difesa».

Sul suo approccio alle gare: "Quando vado in campo non ho paura, voglio solo giocare bene a calcio. Per me tutte le partite sono uguali, forse quando lo stadio è caldo ti sveglia un po’ ma poi quando inizia è come se giocassi le partite che facevo da bambino».

Sulla velocità: "Prima non ero velocissimo, ho lavorato su questo da 15-17 anni. Ora vado più veloce, posso ancora migliorare su molte cose ma penso di essere a buon livello su tutto. Anche sull’aspetto offensivo».

Sull'Empoli: "Questo modo di vedere il calcio mi permette di essere sempre umile. Con l’Empoli sarà una partita difficile. Sappiamo che in Italia tutte le gare sono diverse e complicate, stiamo lavorando per essere pronti per sabato». Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.

